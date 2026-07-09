T.C. İSTANBUL 5. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO: 2025/444 Esas

İ L A N

Davacı DİLEK KARA ile Davalı KEMAL KARA arasında mahkememizde görülmekte olan Tanıma Ve Tenfiz davasının yargılamasında;

Ali ve Hatice'den olma, 03/10/1982 doğumlu 10471655166 T.C. Kimlik Numaralı davalı KEMAL KARA'ya tebligat yapılmamış olduğundan davalıya ön inceleme duruşma günü ile dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili 07/08/2025 harçlandırma tarihli dava dilekçesinde özetle; tarafların 05/10/2015 tarihinde evlendiklerini, daha sonra evlilik birliğinin sarsılması nedeniyle çekişmeli olarak Aile Mahkemesi sıfatıyla Biberach an der Riß Yerel Mahkemesi'nin 19.01.2022 tarih ve 239/21 sayılı kararı ile boşandıklarını, bu kararın Türk Hukuku yönünden tanıma ya da tenfiz olmadıkça anlam taşımadığını, bu nedenlerle; kesinleşen boşanma kararının boşanma hükmü yönünden tanınmasına karar verilmesine talep ve dava etmiş olduğu,6100 sayılı HMK nın 122/1 maddesi gereği dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 hafta içinde aynı kanunun 129. maddesindeki hususları içerir şekilde cevap dilekçesi vermek suretiyle davaya cevap verebileceği, aksi taktirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamının inkar etmiş sayılacağı, 21/09/2026 günü saat 10:40'da duruşmaya gelmediği veya gelip de davayı takip etmediği takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapması, duruşmaya gelmediği takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve diğer tarafın muvakafati olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususları ile ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı hususu ile dava dilekçesinin ve duruşma günü ile saatinin KEMAL KARA'ya tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02505431