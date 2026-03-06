T.C. İSTANBUL 49. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

ESAS NO: 2025/99 Esas

DAVALILAR: 1- MOHAMED ZOHAIR MOHAMED KHALIFA

Davacı Büşra Atalay tarafından aleyhinize; Eyüpsultan, Ramiyeni Mah. 5 ada, 19 parselde kayıtlı1 no.lu bağımsız bölüme ilişkin olarak 10/04/2025 tarihinde Tapu İptali Ve Tescil (İrade Fesadına Dayalı Aldatma (TBK M.36)) davası açılmış olmakla;

Mahkememiz dosyasında ön inceleme duruşma günü olarak belirlenen 30/06/2026 günü saat: 09:35'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ile ön inceleme duruşma gün ve saatinin yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

