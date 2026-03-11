T.C. İSTANBUL 48. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO: 2025/745 Esas

KARAR NO: 2026/21

Elde veya Üstte Taşınan eşyayı özel beceri ile almak suretiyle Hırsızlık suçu nedeni ile Mahkememizin 2025/745 esas ve 2026/21 karar numarası yazılı ilamı ile TCK'nın 142/2-b-143-62-53-1-2-3 maddeleri gereğince neticeten 7 yıl 6 ay hapis, cezası ile hükümlü SANIK SERGHEI VAMIŞ hakkında verilen kararda müşteki MOHAMMED ABDULHAMEED HAMAD AL KHAZRAJI, hakkında karar tebliği için yapılan tebliğin yapılamadığı, müştekinin yurt dışına çıkmış olduğu anlaşılmakla, sanık tarafından gönderilen istinaf dilekçesi ile ve sanık müdafii tarafından verilen istinaf dilekçeleri ile kararı kabul etmediklerini bu suçu işlemediğini, bildirerek hem sanık ve hemde müdafi tarafından verilen istinaf dilekçelerinin Müşteki asile mahkeme kararının ve sanığın ve müdafisinin vermiş olduğu istinaf dilekçelerinin tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince GEREKÇELİ KARAR VE İSTİNAFDİLEKÇELERİNİN özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın ve istinaf dilekçesinin müştekiye tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde mahkememize dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyan ile itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleştirileceği 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28vd. Maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur. 06/03/2026

Basın No: ILN02419792