T.C. İSTANBUL 47. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2020/236 Esas

Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyamızda Basit Yargılama Usulü uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak dosyamızın tarafları olan müşteki sanıklar FIRDAVSI SOBIROV (SOBIR Oğlu IRODAKHON'den olma, 2000 doğumlu, ÖZBEKİSTAN nüfusuna kayıtlı.), HİNDİRN MEHDİ (Mehdi oğlu, 1988 doğumlu, Özbekistan nüfusuna kayıtlı.) tüm aramalara rağmen bulunamamış, mahkememiz dosyasının tensip zaptı ve iddianamesi "CMK'nın 251 maddesi uyarınca basit yargılama usulünün uygulanmasına karar verildiğinden davetiyenin tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde beyanlarınızın yazılı olarak mahkememize bildirilmesi ve ayrıca duruşma yapılmaksızın hüküm kurulabileceği ihtar olunur, CMK'nın 251 maddesi uyarınca basit yargılama usulünün uygulanmasına karar verildiğinden davetiyenin tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde savunmalarınızın yazılı olarak mahkememize bildirilmesi, duruşma yapılmaksızın hüküm kurulabileceği ve yazılı olarak karşı çıkılmadığı takdirde hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebileceği ihtar olunur." ihtarlarıyla birlikte tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyan ile itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleştirileceği 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28 vd. Maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur. 16.01.2024

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Basın No: ILN01968771