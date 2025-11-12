T.C. İSTANBUL 47. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO: 2025/410 Esas

Israrlı Takip suçundan Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılıdosyasında Basit Yargılama Usulü uygulanmakta olup, Basit Yargılama Usulünce sanık İsmail YAŞAR (Şükrü ve Aylin oğlu, 15/08/2000 ERZURUM doğumlu, MUŞ, BULANIK, ŞATIRLAR mah/köy nüfusunda kayıtlı. TC Kimlik No: 40549226158) adına çıkartılan "...CMK'nın 251 maddesi uyarınca basit yargılama usulünün uygulanmasına karar verildiğinden davetiyenin tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde savunmalarınızın yazılı olarak mahkememize bildirilmesi, duruşma yapılmaksızın hüküm kurulabileceği ve yazılı olarak karşı çıkılmadığı takdirde hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebileceği ihtar olunur...." tebligat sanık tüm aramalara rağmen bulunamadığından tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonrakararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyan ile itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleştirileceği 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28vd. Maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur. 04.11.2025

#ilangovtr

Basın No: ILN02331597