T.C. İSTANBUL 46. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

ESAS NO : 2023/297 Esas

DAVALI : CİHAN ÇELİK - 36769294398

Davacı Boğaziçi Elektrik Perakende Satış A.Ş. tarafından açılan İtirazın İptali (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;

Orhan ve Naciye oğlu, 20/09/1959 Batman doğumlu, 36769294398 T.C. Kimlik numaralı davalı Cihan Çelik için İGDAŞ, İSKİ, Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ve UYAP sisteminden adres araştırması yapılmış olup, davalı Cihan Çelik adına tebligat yapılamamıştır. Davalı Cihan Çelik'e Ön İnceleme Tensip Tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

10/07/2024 tarihli Ön İnceleme Tensip Tutanağında:

"Dilekçeler aşaması tamamlanmakla birlikte dava şartları ve ilk itirazlar hususunda tarafların ön inceleme duruşmasında dinlenmesinden sonra karar verilmek üzere, HMK 139. maddesi gereğince yatırılan avans kullanılarak tarafların ön inceleme duruşmasına davet edilmesine, HMK 139. madde hükmü gereğince tarafların sulh için gerekli hazırlığı yapmaları, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğinin ve davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen kesin süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği hususlarınn ihtarına, Ön İnceleme duruşmasının 24/10/2024 günü saat 10:45'e bırakılmasına tensiben karar verildi." davalı Cihan Çelik'e ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra Ö İnceleme Tensip Tutanağının tebliğinin yapılmış sayılacağı hususu Ön İnceleme Tensip Tutanağının tebliği yerine geçmek üzere davalı Cihan Çelik'e ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02069479