T.C. İSTANBUL 46. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Sayı : 2022/138 Esas

26/01/2024

Konu : Gaiplik ilanı

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile KAYYUM İSTANBUL DEFTERDARI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu İstanbul ili Sarıyer ilçesi Kireçburnu mahallesi, 79 pafta, 492 ada 2 parselde kayıtlı taşınmazın 146,36 m2 hisse maliki HİRİSTO OĞLU KİRYAKO olduğu, hissedarın gaip olması nedeniyle, 3561 Sayılı Yasa gereği Sarıyer Sulh Hukuk Mahkemesinin 20.02/2006 tarih ve 2005/1840 E., 2005/229 K. Sayılı ilamı ile İstanbul Defterdarının kayyım tayin edildiği, taşınmazın kayyımla idare süresi olan 10 yıllık zaman dolduğundan, M.K. 588 maddesi gereğince taşınmaz hissedarının gaipliğine ve dava konusu taşınmazdaki hisselerinin iptali ile Sultan Beyazıt Vakfı adına tesciline karar verilmesi talep ve dava edilmiştir.

Yukarıda ismi geçen ve gaipliği istenilen HİRİSTO OĞLU KİRYAKO'yu görenlerin, bilenlerin, gaip hakkında bilgisi olan kimselerin, iş bu ilanın gazete yayımı tarihinden itibaren 6 aylık süre içerisinde İstanbul 46. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2022/138 E. Sayılı dosyasına, bizzat mahkememize gelerek veya posta yolu ile dilekçe göndermek suretiyle müracaat etmeleri, gaip hayatta ise adresinin bildirilmesi, duruşma günü olan 02/04/2024 günü saat 10:25'de İSTANBUL 46. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDE hazır bulunması Türk Medeni Kanunu'nun 33/2. maddesi gereği İLAN OLUNUR. 26/01/2024

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Basın No: ILN01996934