T.C. İSTANBUL 46. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2012/921 Esas

KARAR NO : 2023/1144

Özel Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 14/07/2023 tarihli ilamı ile 207/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Halil ve Muhide oğlu, 16/03/1969 doğumlu, Edirne, Merkez, Hıdırağa mah/köy nüfusuna kayıtlı MEHMET KAYALI tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat kanunun 29.md.gereğince hüküm özetinin BİR GAZETEDE VE BİR İNTERNET HABER SİTESİ VE AYRICA BASIN İLAN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE.

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Nöb.Ağır Ceza mahkemesi nezdinde itiraz yolu açık olduğu belirtilen sürede itiraz edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 11/01/2024

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Basın No: ILN01977848