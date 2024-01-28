T.C. İSTANBUL 46. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/358 Esas

KARAR NO : 2023/1245

Yetkisi Olmadığı Halde Resmi Sıfat Takınarak Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 07/09/2023 tarihli ilamı ile 142/2.f.2 maddesi gereğince VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), 9 YIL HAPİS, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e) cezası ile cezalandırılan Mohammad Alı ve Mahmunir oğlu MOJTABA TOOSI hakkında verilen gerekçelikarar ve sanığın istinaf dilekçesitüm aramalara rağmen bulunamayan müştekiler DAHER ABDUL RAHMAN, Mohammad ve Rahma oğlu, 1977 LÜBNAN doğumlu, ve NAJEM LAMIA, Mahmoud ve Najah kızı, 1980 Lübnan doğumlu, tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 24.01.2024

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Basın No: ILN01974926