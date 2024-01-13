T.C. İSTANBUL 46. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2021/103 Esas

KARAR NO : 2023/580



Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Etme suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 05/04/2023 tarihli ilamı ile 154/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Fazilcan ve Mavlüda kızı, 1985 doğumlu, mah/köy nüfusuna kayıtlı MİHRİNSAHON CUMAVAYEVA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.



1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin BİR GAZETEDE VE BİR İNTERNET HABER SİTESİ VE AYRICA BASIN İLAN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE.



2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Nöb.Ağır Ceza Mahkemesinde itiraz yolu açık olduğu, belirtilen sürede itiraz edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR.

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Basın No: ILN01966309