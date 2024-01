T.C. İSTANBUL 46. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2017/254 Esas

KARAR NO : 2023/1565



Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 31/10/2023 tarihli ilamı ile sanıklar CEMRE ATEŞGÜVEN VE NİLGÜN GÜNDEZLER hakkında yapılan yargılama sonunda, sanıkların TCK.142/2-h md.si uyarınca 6 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verildiği, gerekçeli karar her iki sanık tarafından ayrı ayrı istinaf edilmiş olup, gerekçeli karar ve istinaf dilekçesi tüm aramalara rağmen müşteki NOURAH ALSUBAIE ( Shabeb ve Nowaer kızı, 1981 doğumlu) tebliğ edilememiştir.



1-7201 sayılı Tebligat kanunun 29.md. gereğince hüküm özetinin BİR GAZETEDE VE BİR İNTERNET HABER SİTESİ VE AYRICA BASIN İLAN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE.



2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Nöb.Ağır Ceza mahkemesi nezdinde itiraz yolu açık olduğu belirtilen sürede itiraz edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR.10/01/2023

Basın No: ILN01966303