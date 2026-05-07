T.C. İSTANBUL 45. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO: 2022/101 Esas

DAVACI: ARIKÖY ZEKERİYA KÖYSİTE YÖNETİMİ

Adres: Zekeriyaköy Kilyos yolu, Demirciköy sapağı Sarıyer/İst.

DAVALI: DİLEK LYNCH - 189........42

Adres 1: Zekeriyaköy Mah. İsmail Cem Cad. No:19 Dış Kapı No: 2 Ar Sitesi Daire:0001 Sarıyer/ İSTANBUL

Adres 2: FLAT5, 17 REDCLIFFE SQUARE, SOUTH KENSINGTON /LONDON (Posta Kodu SW10 9JX)

Davacı tarafından aleyhinize açılan Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Yönetim Planının İptali) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememiz ara kararı gereğince bilirkişi raporunun ilan yoluyla tarafınıza tebliğ edilmesine karar verilmiştir.

Davalı Dilek LYNCH'e bilirkişi raporunun tebliği ile,

Bilirkişi heyeti tarafından sunulan 23/03/2026 tarihli bilirkişi raporu; iptali talep edilen İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, 1432 parsel sayılı ana gayrimenkulün tapu kaydında 11.03.2013 tarih 2156 yevmiye numarası ile tesisli Yönetim Planın KMK 28. Maddesi gereğince 1432 parsel kat malikleri ile onların külli ve cüz'i haleflerini bağlayıcı etkiye haiz olduğu, iptali talep edilen 11.03.2013 tarihli Allgreen Village Yönetim Planı maddelerinde düzenlenen içeriklerin KMK hükümlerine uygun olduğu, 10/1 maddesi düzenlemesinin Mülkiyet hakkının kullanımını kısıtlayan nitelikte olabileceği, 26. Maddenin KMK 29. maddesinin hükmüne aykırı olduğu, 2. maddesi ve 42. maddesinin içeriklerinin 1432 parselde bulunan davalı sitenin, toplu yapı alanı içindeki yeri ile ilgili olduğu, dosya içinde toplu yapı alanı ile ilgili vaziyet planının bulunmadığı yönünde tanzim edilmiştir.

Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği hususu Tebligat Kanununun 28. maddesi gereği ilan ilanen tebliğ olunmakla: Tebligat Kanununun 31. Maddesi gereğince ilanın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağı tarafınıza ihtar olunur. 08/04/2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02461794