T.C. İSTANBUL 45. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN
T.C. İSTANBUL 45. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN
DOSYA NO : 2020/273 Esas
KARAR NO : 2024/61
Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 23/01/2024 tarihli ilamı ile 359/b-1, 359/b, 359/a-2 maddesi gereğince MÜKERRİRLERE ÖZGÜ DENETİMLİ SERBESTLİK (TCK 58/6)-SÜRESİZ, 9 AY HAPİS, 3 YIL 9 AY HAPİS, BELİRLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKMA (TCK 53/1)-SÜRESİZ cezası ile cezalandırılan Hasan ve Saime oğlu, 24/06/1972 doğumlu, Giresun, Bulancak, Küçükada mah/köy nüfusuna kayıtlı HÜSEYİN GÖKDUMAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli Kaerar tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin MAHALLİ 50.000 'İN ÜZERİNDE GAZETE İLE İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 12.03.2024
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Basın No: ILN02002396