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Resmi İlanlar T.C. İSTANBUL 45. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. İSTANBUL 45. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2024-06-08 00:00:00 -

T.C. İSTANBUL 45. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N
 
DOSYA NO  : 2023/398 Esas
KARAR NO : 2024/241

     Gece vakti açıktan hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 22/03/2024 tarihli ilamı ile istinaf dilekçesi müşteki Nur Aldeen MAHAJNA (Bhaa ve Gamila oğlu, 2004 doğumlu)tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve istinaf ilamı tebliğ edilememiştir.

     1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

     2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyan ile itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleştirileceği 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28 vd. Maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur. 06.06.2024

#ilangovtr

Basın No: ILN02045414