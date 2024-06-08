T.C. İSTANBUL 45. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/398 Esas

KARAR NO : 2024/241

Gece vakti açıktan hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 22/03/2024 tarihli ilamı ile istinaf dilekçesi müşteki Nur Aldeen MAHAJNA (Bhaa ve Gamila oğlu, 2004 doğumlu)tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve istinaf ilamı tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyan ile itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleştirileceği 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28 vd. Maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur. 06.06.2024

#ilangovtr

Basın No: ILN02045414