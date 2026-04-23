T.C. İSTANBUL 44. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2022/71 Esas

DAVALI: SERKAN ÖNDER KALKAY- Amiral Turgutreis Karabağ Mahallesi Pratikkent Sitesi 7536 Sokak 3/11 No:4 Bodrum/ MUĞLA

Davacı tarafından aleyhinize açılan Vasiyetnamenin Tenfizi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, bilirkişi raporları ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı tarafından tarafınıza vasiyetnamenin tenfizine karar verilmesi davasının açıldığı hususu işbu ilanın yayınlanmasından 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve işbu davaya karşı 2 haftalık kesin süre içinde cevap dilekçesi sunabileceğiniz,

Durusma Günü: 02/07/2026 günü saat: 10:55'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi, bilirkişi raporu ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

