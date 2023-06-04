T.C. İSTANBUL 44. ASLİYE CEZAMAHKEMESİNDEN

DOSYA NO:2021/363

KARAR NO:2022/393

SANIK : MEHMET METE- İbrahim ve Hatun oğlu, 22/12/1971 Kılleş doğumlu, Diyarbakır, Ergani, Şölen mah/köy nüfusuna kayıtlı.



Silahla Kasten Nitelikli Yaralama suçundan sanık Mehmet Mete hakkında mahkememizce yapılan yargılama sonunda:



Mahkememizin 23/06/2022 tarih ve 2021/363 esas, 2022/393 karar sayılı kararı ile sanığın TCK'nın 86/1, 86/3-e, 87/1-d, 53/1a,c,d,e, 58/6 maddeleri uyarınca sonuç olarak 6 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verildiği, yapılan tüm araştırmalara rağmen sanığa ulaşılamadığı ve gerekçeli kararın tebliğ edilemediği anlaşıldığından, kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.



İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra ilan metninin tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize veya bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe ile veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunulması ve tutanağın mahkeme hakimine onaylattırılması halinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yolu açık olmak üzere, aksi halde bu süre içerisinde başvurulmadığı takdirde verilen hükmün kesinleşeceğine dair karar verildiği hususları ilanen tebliğ olunur. 02/06/2023

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Basın No: ILN01840628