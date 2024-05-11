T.C. İSTANBUL 43. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

2. İ L A N

Sayı : 2022/342 Esas

02/05/2024

Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü İle Kayyım İstanbul Defderdarı arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Davacı vekili dava dilekçesinde dava konusu İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Bebek Mahallesinde bulunan 68 pafta, 632 ada, 143 parsel numaralı taşınmaz malın 24/96 hisse maliki Katina, 6/96'şar hissesi Niko, Paskal ve Aspasya'nın gaipliğine ve tapu kaydının iptali ile vakıf adına tesciline karar verilmesini talep etmiştir.

İş bu 2. İlan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde M.K.nun 33 maddesine göre yukarıda adı geçen kişi hakkında bilgi ve görgüleri olanların, bizzat bu kişinin veya mirasçılarının Mahkememizin 2022/342 esas sayılı dava dosyasına müracaat etmeleri gerektiği aksi halde yukarıda ismi yazılı kişi hakkında gaiplik kararı verileceği hususu ilan olunur. 02/05/2024

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Basın No: ILN02029954