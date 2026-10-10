T.C. İSTANBUL 43. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO: 2023/895 Esas

KARAR NO: 2024/279 Karar

Nitelikli Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 09/05/2024 tarihli ilamı ile Sanık Samet Tepeli hakkında mahkumiyet kararı verilmiştir. Müşteki SIWAWONG NAPASJARASPUWADON'A (Thangpoon Udchachan ve Pımpa Kangthong oğlu, 1993 Tayland doğumlu) hüküm tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren iki hafta içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesinde itiraz yolu açık olduğu, belirtilen sürede itiraz edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 08/10/2026

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Basın No: ILN02567036