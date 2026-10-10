T.C. İSTANBUL 43. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO: 2024/479 Esas

KARAR NO: 2025/43 Karar

Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri İle Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 23/01/2025 tarihli ilamı ile Sanıklar Razieh Ahmadi ve Reza Mohammadipak hakkında mahkumiyet kararı verilmiştir. Müşteki NTİBAHEZWA AİME(Egide ve Cecile oğlu, 1990 Belçika doğumlu), Sanık RAZIEH AHMADI (Ayoob ve Nazı kızı, 22/06/1991 İran doğumlu) ve REZA MOHAMMADIPAK'a (Mohammadhossein ve Marzia oğlu, 01/08/1989 İran doğumlu) hüküm tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren iki hafta içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesinde itiraz yolu açık olduğu, belirtilen sürede itiraz edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 08/10/2026

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Basın No: ILN02567050