T.C. İSTANBUL 42. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

ESAS NO : 2022/563 Esas

DAVACI : 1-HÜSEYİN ÇELİK

2-MUSTAFA ÇELİK



DAVALILAR : 1- İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mernis Adresi

2- MALİYE HAZİNESİ Maliye Bakanlığı Baş Hukuk Müşavirliği Ve Muhekmat Genel Müdürlüğü Altındağ/ ANKARA

3- EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI



Davacılar HÜSEYİN ÇELİK ve MUSTAFA ÇELİK ile Davalılar MALİYE HAZİNESİ, EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI, İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;



Davacılar Hüseyin ÇELİK ile Mustafa ÇELİK, dava konusu İstanbul İli, Eyüpsultan İlçesi, Kemerburgaz Mahallesi, 193 ve 194 parseller, yol ve dere arasında kalan tescil harici 2.856,40 m2 alanlı tapusuz taşınmazın TMK'nın 713/1. Maddesi uyarınca adlarına 1/2 hisse ile tescil talep etmektedir. Davacıların zilyetlik koşullarının gerçekleşmediğinin ileri sürülmesi, dava konusu yerde hak talep edilmesi veya davaya itiraz edilmesi halinde ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememize itiraz edilebileceği hususu TMK'nın 713/4. maddesi uyarınca ilanen ihtar olunur.

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Basın No: ILN01914960