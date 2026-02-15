T.C. İSTANBUL 41. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO: 2024/229 Esas

DAVALI: VEDAT YEĞİN

Davacı tarafından aleyhinize açılan tazminat davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesi tarafınıza ilanen tebliğ edilmiş olup işbu ön inceleme tensip zaptı da yapılan adres araştırmalarından bir sonuç alınamaması ve daha önce tarafınıza dava dilekçesinin ilanen tebliğ edilmesi kapsamında mahkememizce duruşma gününün de ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 02/04/2026 günü saat:11:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 13/02/2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02401855