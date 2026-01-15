T.C. İSTANBUL 41. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.26027622-2023/621-Ceza Dava Dosyası

12.01.2026

Konu :

İLAN

SANIK : RECEP GÖZCÜ: Bahattin ve Sultan oğlu, 05/08/1978 DİYARBAKIR doğumlu, DİYARBAKIR, SUR, Tezgeçer mah/köy nüfusunda kayıtlı. Ömer Hayyam cad. Kalyoncu Kulluk mah. No:262 Remax Emlak Beyoğlu/İSTANBUL adresinde bulunur, TC Kimlik No:12902051066

Elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceri ile almak suretiyle Hırsızlık suçundan sanık RECEP GÖZCÜ hakkında mahkememizce yapılan yargılama sonunda;

Mahkememizin 27/11/2024 tarih ve 2023/621 Esas, 2024/684 Karar sayılı kararı ile sanık RECEP GÖZCÜ hakkında Elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceri ile almak suretiyle Hırsızlıksuçundan TCK. 142/2-b maddesi gereğince 1 Yıl 4 Ay 20 Gün Hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup,

Dava dosyasında sanık RECEP GÖZCÜ'ye tüm araştırmalara rağmen tebligat yapılamamıştır.

Bu nedenle İlanen tebligatına karar verilmiştir.

İlan tarihinden itibaren 15 günlük kesin süre içerisinde mahkememize verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde İSTİNAF yoluna başvurulabileceği, aksi takdirde ilamın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02380802