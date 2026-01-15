T.C. İSTANBUL 41. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.26027622-2021/93-Ceza Dava Dosyası

12.01.2026

Konu :

İLAN

SANIK : CENGİZ VURAL: Hüseyin ve Kaniye oğlu, 10/04/1970 TAŞOVA doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı. Abdullah Gazi Mah. Samyeli Sok. No:1/4 Sancaktepe / İSTANBUL adresinde oturur. İş adresi: Kırkharman Köyü No:52 Taşova/Amasya Taşova/ AMASYA. TC Kimlik No:28804033772

Hizmet sebebiyle güveni kötüye kullanma suçundan sanık CENGİZ VURAL hakkında mahkememizce yapılan yargılama sonunda;

Mahkememizin 25/02/2025 tarih ve 2021/93 Esas, 2025/147 Karar sayılı kararı ile sanık CENGİZ VURAL hakkında Hizmet sebebiyle güveni kötüye kullanma suçundan TCK. 155/2 maddesi gereğince 1 Yıl Hapis ve 250 TL Adli para cezası ile cezalandırılmasına, hapis cezasının TCK. 51/1 maddesi gereğince Ertelenmesine ve TCK. 51/3 maddesi gereğince 1 Yıl Denetim Altında Bulundurulmasına karar verilmiş olup,

Dava dosyasında sanık CENGİZ VURAL'a tüm araştırmalara rağmen tebligat yapılamamıştır.

Bu nedenle İlanen tebligatına karar verilmiştir.

İlan tarihinden itibaren 15 günlük kesin süre içerisinde mahkememize verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde İSTİNAF yoluna başvurulabileceği, aksi takdirde ilamın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02380799