T.C. İSTANBUL 41. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2020/395 Esas

KARAR NO : 2022/276

Sanık Emin ÇELGİN hakkında Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 14.10.2022 tarihli ilamı ile Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan 1 Yıl 8 Ay Hapis ve 820-TL Adli Para cezasına hükmedilmiş olup, Hacı Ahmet ve Fatma kızı, 02/12/1994 Tübingen Almanya doğumlu MÜŞTEKİ RABİA TAŞ tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar, sanık ile sanık müdafine ait İstinaf kanun yoluna başvurma dilekçeleri tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 25.01.2024

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Basın No: ILN01973981