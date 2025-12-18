T.C. İSTANBUL 4. TÜKETİCİ MAHKEMESİ
31.10.2025
İ L A N
Davacı, JİNHE WU ile Davalı İNG BANK A.Ş. arasında mahkememizde görülmekte olan İtirazın İptali davası nedeniyle;
Mahkememizin 18/12/2018 tarih, 2018/570 Esas, 2018/817 Karar sayılı kararı, Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 31/10/2022 tarih, 2019/1635 Esas, 2022/7547 Karar sayılı ilamıyla bozulmakla, dosya Mahkememizin 2023/29 Esas sırasına kaydedilmiş olup, dosyanın duruşması 05/03/2026 günü saat 10:05'te icra edilecektir.
Davacı JİNHE WU’nun tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmekle; adresi meçhul davacı JİNHE WU’ya Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 31/10/2022 tarih, 2019/1635 Esas, 2022/7547 Karar sayılı bozma ilamı ve duruşma gün ve saati 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. Maddesi gereğince tebligat yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.
Basın No: ILN02362298