T.C. İSTANBUL 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2017/1085 Esas



23/05/2023



İLAN

Davacılar FERRUH ZINGIL, FİKRİYE ZINGIL, GÜLSER ERGEN, GÜNGÖR ZINGIL, HASAN BASRİ ZINGIL, HÜSEYİN ZINGIL, İSMAİL BEKİR ZINGIL aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan açık yargılaması sonunda;



HÜKÜM :



Mahkememizde Davanın kabulü ile, dava konusu İstanbul İli Eyüp İlçesi Göktürk Köyü cilt 25, sayfa 2406, ada 148, parsel 2'de 4.949,51m2 arsa nitelikli taşınmazın ortaklığın genel açık arttırma ile satılarak giderilmesine,



Satış işlemlerinin İstanbul Satış Memurluğunca alenen yapılmasına,



Satış parasının maliklere tapu kaydındaki ve veraset ilamlarındaki hisseler oranında paylaştırılmasına,



Satış parasından %0 11,38 oranında harç alınmasına,



Harçlar Kanunu uyarınca alınması gereken harç daha önce alındığından harç alınmasına yer olmadığına, karar verilmiş olup davalılar , Vasfiye Kıvrak, Hamdi Avcı ,Bilsen Dağlı, İsmail Duman, Recai Arabacı, Melahat Dallı Koçdemir, Aliye Aydın, Mustafa Özsoy, Fatma Kesici,Behçet Kallenci, Bahriye Kılıç yapılan tüm araştırmalara rağmen bulunamamış olmaları nedeniyle mahkememizce verilen 08/07/2021 tarih 2017/1085 esas 2021/591 karar sayılı kararı



07/10/2021 tarihinde davalı MEB izafeten İstanbul İl MEB Müdürlüğü vekili tarafından temyiz edilmiş olması nedeniyle mahkememiz kararı ve temyiz dilekçesinin ilanen yapılması ve



Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 16/12/2022

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Basın No: ILN01847218