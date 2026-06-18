T.C. İSTANBUL 4. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO: 2025/203 Esas

KARAR NO: 2026/43

Nitelikli Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 30/01/2026 tarihli ilamı ile SSÇ'ler hakkında adli para cezasına hükmedilmiş olup; Hıkmet ve Tandrı oğlu, 01/01/2011 SURİYE doğumlu SSÇ MUKHTAR MUSTAFA, ve Hasan ve Haldiye oğlu, 01/01/2012 HALEP doğumlu, SSÇ ALİ HALDİYE, tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli karar ve SSÇ Müdafiilerinin istinaf dilekçeleri tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 16/06/2026

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Basın No: ILN02490944