T.C. İSTANBUL 4. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO: 2025/345 Esas

KARAR NO: 2026/161

Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 02/04/2026 tarihli ilamı ile ASÇ BALDAN TANRISEVERGİL hakkında hakkında 1 yıl 4 ay hapis cezasına hükmedilmiş olup; Turan ve Yasemin kızı, 04/08/2008 BEYOĞLU doğumlu, ASÇ BALDAN TANRISEVERGİL ve Nicolos ve Anna kızı, 1977 YUNANİSTAN doğumlu, Müşteki MARTHA FRAGKAKI tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli karar ve ASÇ müdafiinin istinaf başvuru dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 18/09/2026

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Basın No: ILN02552632