T.C. İSTANBUL 4. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/73 Esas

KARAR NO : 2023/256

Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 26/09/2023 tarihli ilamı ile 142/2.b.1 maddesi gereğince 3 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (ÇKK 23/3) cezası ile cezalandırılan Vasim ve Sihem oğlu, 14/10/2006 doğumlu SOUHAIL TIANE tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli karar ve itiraz dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ve itiraz dilekçesinin YURT GENELİNDE İLK BEŞ GAZETEDEN BİRİNDE ve GENEL İNTERNET SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 06.05.2024

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Basın No: ILN02028942