T.C. İSTANBUL 4. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN
DOSYA NO: 2020/150 Esas
KARAR NO: 2026/115
Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 03/03/2026 tarihli ilamı ile SSÇ RIYAZ MAHMAD hakkında Kamu davasının düşürülmesine karar verilmiş olup, Mahsudula ve Şaycan oğlu, 2003 AFGANİSTAN doğumlu SSÇ RIYAZ MAHMAD tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli karar kendisine tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 13/05/2026
Basın No: ILN02470721