T.C. İSTANBUL 4. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN
DOSYA NO : 2025/138 Esas
KARAR NO : 2025/560
Halkın Yararlanmasına Sunulmuş Ulaşım Aracı İçindeki Eşya Hakkında Hırsızlık, Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 12/12/2025 tarihli ilamı ile SSÇ NARİN SILA HAMAL hakkında hakkında Beraat kararına hükmedilmiş olup; Abdul ve Abide oğlu, 1964 PAKİSTAN doğumlu, Müşteki MUNSTANSIR MIEN tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli karar ve SSÇ müdafiinin istinaf başvuru dilekçesi tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 09/02/2026
