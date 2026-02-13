  • İSTANBUL
Resmi İlanlar T.C. İSTANBUL 4. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. İSTANBUL 4. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

T.C. İSTANBUL 4. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2025/138 Esas

KARAR NO : 2025/560

Halkın Yararlanmasına Sunulmuş Ulaşım Aracı İçindeki Eşya Hakkında Hırsızlık, Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 12/12/2025 tarihli ilamı ile SSÇ NARİN SILA HAMAL hakkında hakkında Beraat kararına hükmedilmiş olup; Abdul ve Abide oğlu, 1964 PAKİSTAN doğumlu, Müşteki MUNSTANSIR MIEN tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli karar ve SSÇ müdafiinin istinaf başvuru dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 09/02/2026

