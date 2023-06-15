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Resmi İlanlar T.C. İSTANBUL 4. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. İSTANBUL 4. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2023-06-15 00:00:00 -

T.C. İSTANBUL 4. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2022/636 Esas
KARAR NO : 2023/188

Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 23/03/2023 tarihli ilamı ile 142/2.b.1 maddesi gereğince 2 YIL 6 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Hazem ve Farha kızı, 07/11/2007 doğumlu, nüfusuna kayıtlı LAYALI SULAIMAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, SSÇ müdafiinin istinaf dilekçesi ile Gerekçeli Kararın tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 13.06.2023

#ilangovtr

Basın No: ILN01846455