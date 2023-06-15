T.C. İSTANBUL 4. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N



DOSYA NO : 2022/636 Esas

KARAR NO : 2023/188

Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 23/03/2023 tarihli ilamı ile 142/2.b.1 maddesi gereğince 2 YIL 6 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Hazem ve Farha kızı, 07/11/2007 doğumlu, nüfusuna kayıtlı LAYALI SULAIMAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, SSÇ müdafiinin istinaf dilekçesi ile Gerekçeli Kararın tebliğ edilememiştir.



1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,



2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 13.06.2023

#ilangovtr

Basın No: ILN01846455