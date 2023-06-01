T.C. İSTANBUL 4. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2022/546 Esas

KARAR NO : 2023/125

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 14/03/2023 tarihli ilamı ile 142/2.h.2 maddesi gereğince 3 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (ÇKK 23/3) cezası ile cezalandırılan Atila ve Şerife kızı, 01/07/2008 doğumlu, Antalya, Akseki, Karakışla mah/köy nüfusuna kayıtlı SILA DEMİR tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli Kararıntebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 30.05.2023

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Basın No: ILN01838374