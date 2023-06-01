  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Resmi İlanlar T.C. İSTANBUL 4. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. İSTANBUL 4. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2023-06-01 00:00:00 -

T.C. İSTANBUL 4. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2022/546 Esas

KARAR NO : 2023/125
Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 14/03/2023 tarihli ilamı ile 142/2.h.2 maddesi gereğince 3 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (ÇKK 23/3) cezası ile cezalandırılan Atila ve Şerife kızı, 01/07/2008 doğumlu, Antalya, Akseki, Karakışla mah/köy nüfusuna kayıtlı SILA DEMİR tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli Kararıntebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 30.05.2023

#ilangovtr

Basın No: ILN01838374