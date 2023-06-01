T.C. İSTANBUL 4. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2022/582 Esas

KARAR NO : 2023/126

Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 14/03/2023 tarihli ilamı ilemaddesi gereğince SSÇ Layali SULAIMAN hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis kararı verildiği, SSÇ için İstanbul Barosu Tarafından görevlendirilen müdafiinin kararı istinaf ettiği anlaşılmıştır. Dosyanın müştekileriHoussein ve Yamna kızı, 1948 doğumlu, AİCHA EL HLOU USAGE CHAIT ile Miloud ve Fatima kızı 1970 doğumlu HAFİDA RAHALI EP LEMRABET' e tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli Karar ve istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 30.05.2023

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Basın No: ILN01838377