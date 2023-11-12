T.C. İSTANBUL 4. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
T.C. İSTANBUL 4. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
DAVALI : AHMET CEMAL BAYRAK Çeliktepe Mah. Elif Sk. No: 17 D:5Kağıthane/ İSTANBUL
Davacı , MİNE BAYRAK ileDavalı , AHMET CEMAL BAYRAK arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;
Davacı Mine BAYRAK'ın aleyhinize çekişmeli boşanma davası açtığı bu nedenle mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlan tarihinden itibaren;
HMK'nın 122. Maddesi gereğince 2 hafta içinde cevap dilekçesi verebileceğiniz hususu ihtar ve ilanen tebliğ olunur. 09/11/2023
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Basın No: ILN01930133