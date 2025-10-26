T.C. İSTANBUL 4. AİLE MAHKEMESİ
T.C. İSTANBUL 4. AİLE MAHKEMESİ
İ L A N
ESAS NO: 2025/101 Esas
DAVALI: KAHRAMAN NİYAZİ ADAY Akşemsettin Mah. 283 Sk. No: 10-12 Esenyurt/ İSTANBUL
Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesinin tebliğe çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.
HMK 122.Maddesi gereğince tebliğden itibaren 2 hafta içinde cevap dilekçesi verebileceğiniz hususu ilanen tebliğ olunur.
