T.C. İSTANBUL 39. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
T.C. İSTANBUL 39. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
KARAR NO : 2023/583 Karar
Elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceri ile almak suretiyle hırsızlık suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 24/10/2023 tarihli ilamı ile 142/2.b.2 maddesi gereğince infaz süresince kamu hizmetlerinden yasaklılık (53/1-a-c(altsoy hariç)-d-e), 4 YIL 2 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Muhammed ve Sabah kızı, 01/01/2001 Suriye doğumlu, Suriye uyruklu FEVZİYE HAMMUD ve Jamıl ve Feda kızı, 02.01.1975 Irak doğumlu, Irak uyruklu TURKIA MOHAMAD tüm aramalara rağmen bulunamamış, mahkememizce verilen karar tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin BİR GAZETEDE,BİR İNTERNET HABER SİTESİNDE VE BASIN İLAN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup,
İLAN OLUNUR. 23.02.2024
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Basın No: ILN01995302