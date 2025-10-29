T.C. İSTANBUL 38. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. İSTANBUL 38. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2023/246 Esas
DAVALI : YAŞAR NESRİN AKSOYER Karadolap Mah Belgin Sokak No:5/4 Eyüp/ İSTANBUL
Davacı tarafından aleyhinize açılan Vasiyetnamenin Tenfizi (Yerine Getirilmesi) davasının yapılan yargılamasında;
Davacı tarafından tarafınıza muris Emine AKSOYER'in vasiyetnamenin tenfizi Davasının açıldığı hususu işbu ilanın yayınlanmasından 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve işbu davaya karşı 2 haftalık kesin süre içinde cevap dilekçesi sunabileceğiniz,
Duruşma Günü: 17/12/2025 günü saat 09:50'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, Gelecek celse sözlü yargılamaya geçileceğinin ihtarı ile HMK 186 uyarınca gelecek celse hazır bulunmadıkları takdirde yokluklarında hüküm verileceğinin ve yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı, hususu ilanen tebliğ olunur.
#ilangovtr
Basın No: ILN02322351