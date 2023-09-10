T.C. İSTANBUL 38. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/404 Esas

KARAR NO : 2023/424



Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 05/07/2023 tarihli ilamı ile sanık Guimhin Muhammed hakkında TCK nun 142/2-h-2 maddesi gereğince 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş,



Mağdurlar 1- FATOUMATA DAO, İdrissa ve Marian oğlu, 1990 FRANSA doğumlu,



2- JOSEE BITOTA KONGOLO MBUMBA ZOLA, Muadı Charlotte ve Pıerre Tsiminga oğlu, 01/01/1973 FRANSA doğumlu,



3- KAYATOU DAO, İdrissa ve Mariam oğlu, 1994 FRANSA doğumlu,



4- MARIAM DAO, Bemogo ve Kayatoy kızı, 01/01/1969 BURKİNA FASO doğumlu,



5- MBEWA MAVUNGU BIBICHE, Mavungu Masevolo ve Lawu Matona oğlu, 01/01/1970 FRANSA doğumlu,



6-NKELANİ NKENKE, Nkelani Sadiolanda Henri ve Mpaka Pascaline oğlu, 01/01/1966 FRANSA doğumlu,



Tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar, sanık müdafiinin süre tutum-istinaf dilekçesi tebliğ edilmemiştir.



1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin BİR GAZETEDE VE BİR İNTERNET HABER SİTESİ VE AYRICA BASIN İLAN KURUMU İLÂN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,



2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde mahkememize veya bulunulan yer mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunulması bu beyanın da tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması suretiyle cezaevinde bulunanlar yönünden ceza infaz kurumuna verilecek dilekçe veya kurum memuruna beyanda bulunulması ve beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği İLAN OLUNUR. 08.09.2023

#ilangovtr

Basın No: ILN01889202