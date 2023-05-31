T.C. İSTANBUL 38. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

DOSYA NO : 2022/566 Esas

KARAR NO : 2023/194

Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 23/03/2023 tarihli ilamı ile CMK 223/2-e maddesi gereğincesanık Remziye Örnek beraat etmiş olup, müşteki Jawad ve Bedriye kızı, 1968 doğumlu SHATA AL KHAFAJI adresi bulunmadığından gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE VE İNTERNET HABER SİTESİNDEİLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde mahkememize veya bulunulanyer mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunulması bu beyanın da tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması suretiyle cezaevinde bulunanlar yönünden ceza infaz kurumuna verilecek dilekçe veya kurum memuruna beyanda bulunulması ve beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyleİstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği İLAN OLUNUR. 29.05.2023

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Basın No: ILN01837584