T.C. İSTANBUL 38. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2017/576 Esas

KARAR NO : 2022/634

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 22/12/2022 tarihli ilamı ile 142/2.h.2 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Yurıya ve Mdea oğlu, 13/08/1998 doğumlu, RAINDI SAMKHARADZE tüm aramalara rağmen bulunamamış, karartebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetininGAZETEDE VE İNTERNET HABER SİTESİNDEİLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyleİstanbul Nöbetçi Ağır CezaMahkemesinde itiraz yolu açık olduğu, belirtilen sürede itiraz edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR.14.04.2023

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Basın No: ILN01819697