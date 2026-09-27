T.C. İSTANBUL 36. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2022/339 Esas

18/09/2026

Konu : Gaiplik İlanı



İ L A N D I R

DAVACI: HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

VEKİLİ: Av. Armağan AYYILDIZ

DAVACI: VAKIFLAR İSTANBUL 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

VEKİLİ: Av. Gökçen Ünsal Ay

DAVALILAR: 1- ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

: 2-İSTANBUL MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ

: 3-KAYYIM İSTANBUL DEFTERDARLIĞI

DAVA: Gaipliğe Karar verilmesi ve Tapu İptali ve Tescil

Mahkememizin 2022/339 esas sayılı dosyasında dava konusu İstanbul ili, Şişli ilçesi, Eskişehir Mahallesi, Kurtuluş Maslağı Sokağında bulunan 209 pafta, 1324 ada, 7 parselde kayıtlı, 99 m² yüzölçümlü taşınmazdaki ahşap iki ev vasıflı evin 1/2 payının tapu maliki Konstantin oğlu Konstantin'in gaipliğine karar verilmek suretiyle adına kayıtlı tapu kaydının iptali ile Medeni Kanunun 588.maddesi kapsamında Hazine adına tesciline karar verilmesi, birleşen İstanbul 8.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2023/71 esas sayılı dosyasında ise dava konusu İstanbul ili, Şişli ilçesi, Eskişehir Mahallesi, Kurtuluş Maslağı Sokağında bulunan 209 pafta, 1324 ada, 7 parselde kayıtlı, 99 m² yüzölçümlü, Hasan Rıza Paşa Vakfından ahşap iki ev vasıflı taşınmazın 1/2 hissedarı Kostantin oğlu Kosti (Konstantin)'in ölümü ile karısı Despina ile çocukları Sofya, Yuvan ve Dimitri'ye kaldığı ve Yuvan ve Dimitri'nin firari olma nedeniyle Yuvan ve Dimitri'ye intikal etmesi gereken 2/6 hissesinin 5737 sayılı Vakıflar Kanunun 17.Maddesi gereğince "Hasan Rıza Paşa Vakfı" adına tesciline karar verilmesi talep edilmiş olmakla, belirtilen taşınmaz malikleri yönünden Medeni Kanun'un 33. maddesi gereğince gaipler hakkında bilgileri olan kimselerin ilan tarihinden itibaren 6 aylık müddet içerisinde mahkememizin 2022/339 esas sayılı dosyasından bahisle mahkememize bilgi vermeleri, gaipler hayatta ise keza adreslerinin de bildirilmesi hususu İLAN OLUNUR. 18/09/2026

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Basın No: ILN02557348