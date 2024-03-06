T.C. İSTANBUL 36. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
T.C. İSTANBUL 36. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
DOSYA NO : 2022/326 Esas
KARAR NO : 2023/350
Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan sanık Satı ve Zehra oğlu, 09/03/1979 doğumlu, Kastamonu, Azdavay, Saray mah/köy nüfusuna kayıtlı FİKRET ARSLAN'ın tüm aramalara rağmen bulunamaması nedeniyle hüküm tebliğ edilemediğinden hüküm özetinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 09/06/2023 tarihli ilamı ile Mahkememizin 2018/508 esas 2020/200 karar nolu ilamının hüküm kısmının 1-2 nolu vbentlerinin aynen infazına karar verilerek YENİDEN HÜKÜM KURULMASINA YER OLMADIĞINA, Mahkememizin 2018/508 Esas 2020/200 karar nolu ilamının hüküm kısmının 3 nolu bentlerinin İPTALİ ile 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) tedbirinin uygulanmasına ilişkin hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince İLANEN TEBLİĞİNE, Hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı İLAN OLUNUR. 04.03.2024
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Basın No: ILN01996498