T.C. İSTANBUL 34. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
T.C. İSTANBUL 34. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Esas No: 2024/906 Esas
İ L A N
Mahkememizin 2024/906 esas 2026/277 karar sayılı dosyasından verilen 08/04/2026 tarihli kararı uyarınca;
Davanın KABULÜNE, Kastamonu İli, Cide İlçesi, Tarakçı Mahallesi/Köyü, Cilt No;81, Hane No;3, Birey Sıra No;42'de nüfusa kayıtlı Mazhar oğlu, Ratife'den doğma, 15/07/1969 doğum tarihli, 37450729816 T.C. Kimlik no.lu Tuncay Arslan'ın T.M.K'nun 35. Maddesine göre 2018 yılından itibaren GAİP OLDUĞUNUN TESPİTİNE, dair verilen hüküm tebliğ yerine geçmek üzere İLAN olunur. 07.05.2026
#ilangovtr
Basın No: ILN02467066