Resmi İlanlar T.C. İSTANBUL 34. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Esas No: 2024/85 Esas
İLAN

Davacı İLHAMİ DÖNMEZ'in mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Gaipliği talep edilen 39088584454 T.C. numaralı İSMAİL NAMIK ile BELMA'dan olma 01/01/1960 İstanbul doğumlu EMEL KADRİYE DÖNMEZ hakkında bilgi ve malumatı olanların bu gazetenin yayın tarihinden itibaren 6 ay içinde gerekli ve malümatlarını İstanbul 34. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2024/85 esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri hususu TMK'nun 33 ve müteakip maddeleri gereğince ilan olunur. 01/11/2024

GAİP
TC KİMLİK NO : 39088584454
ADI SOYADI : EMEL KADRİYE DÖNMEZ
BABA ADI : İSMAİL NAMIK
ANA ADI : BELMA
DOĞUM TARİHİ : 01/01/1960
DOĞUM YERİ : İSTANBUL

Basın No: ILN02364805