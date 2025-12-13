T.C. İSTANBUL 34. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
İLAN
1. GAİPLİK İLANI
Davacı, İSTANBUL VAKIFLAR 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalı, MEHMET OĞLU ÖMER MEHMED OĞLU ÖMER arasında mahkememizde görülmekte olan Haksız İşgal Tazminatı (Ecrimisil) davası nedeniyle;
Mahkememiz 2025/364 esas sayılı dava dosyasında dava konusu İstanbul İli Fatih İlçesi, HacıEvhattin Mahallesinde bulunan 1079 ada, 12 parsel sayılı, 168,00 m² yüzölçümlü taşınmazın Mehmed Oğlu Ömer adına kayıtlı taşınmazın İstanbul 18. Sulh Hukuk (Fatih 1. Sulh) Hukuk Mahkemesinin 2009/461 esas 2009/916 karar sayılı dosyası ile İstanbul Defterdarı Bekir Bayrakdar kayyım tayin edildiği,
Vakıf gayrimenkullerde varissiz ölüm veya gaiplik halinde Ziştovili el-Hac Ali PaşaBin Hasan (Ali Ağa Bin Hasan) vakfı adına yapılmasının gerektiği, taşınmazın maliki Mehmed Oğlu Ömer'in gaipliğine karar verilmek suretiyle adına kayıtlı bulunan yukarıda belirtilen taşınmazın 5737 sayılı vakıflar kanunu'nun 17. Maddesi gereğince Ziştovili el-Hac Ali PaşaBin Hasan (Ali Ağa Bin Hasan) vakfı adına tesciline karar verilmesi talebiyle açılmış olmakla;
Yukarıda belirtilen taşınmazın maliki Mehmed Oğlu Ömer'in hayat ve memadı hakkında bilgisi ve görgüsü olan ALTI (6) AYİÇİNDE İSTANBUL 34. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NİN 2025/364 esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri ilanen tebliğ olunur. 10/12/2025
