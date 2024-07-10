T.C. İSTANBUL 34. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/265 Esas

03/07/2024

Konu : İLAN

GAİPLİK İLANI

Davacı , MALİYE HAZİNESİ ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi, Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Mahkememiz 2023/265 E. Sayılı dava dosyasında İstanbul İli, Fatih İlçesi, 2786 ada 23 parsel sayılı taşınmazda Hayrettin kızı Fatma'nın adına kayıtlı taşınmazın hissesi için;

Mahkememizdeki davada Hayrettin kızı Fatma'nın ve varsa mirasçılarının tespiti açısından ve bu haliyle şahsın ölüm tarihinin tespiti açısından bu şahsın veya mirasçılarının sağ olup olmadıkları, tanıyan ve bilenlerin var ise ilk ilan tarihinden itibaren 6 ay içeresinde mahkememizin 2023/265 esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri veya bu süre içeresinde ölü olduğunun tespitine karar verilmesi istenilen şahsın mahkememize müracaat etmesi gerektiği, aksi halde gaipliklerine karar verileceği, ilandan sonuç alınamadığı takdirde TMK'nun 33/2-35 maddesine göre ilgili şahıs hakkında gaipliğe karar verileceği ilan olunur. 03/07/2024

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Basın No: ILN02058742