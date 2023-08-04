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Resmi İlanlar T.C. İSTANBUL 34. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. İSTANBUL 34. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2023-08-04 00:00:00 -

T.C. İSTANBUL 34. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/233 Esas
Konu: İlan

03/07/2023
 
İ L A N

Mahkememiz 2022/233 esas 2023/174 K. Sayılı kararı ile; davanın KABULÜ ile Zonguldak İli, Ereyli İlçesi, Aydınlar Mahallesi/Köyü Cilt No:18 Hane No:9 BSN:116 nüfusa kayıtlı 26699572826 T.C. Kimlik numaralı Mehmet ve Hayriyeden olma KDZ. Ereğli 08/05/1978 doğumlu Murat Uzun'un nüfus kayıtlarında 08/05/1978 olarak belirtilen doğum tarihinin 08/05/1973 olarak tashih edilerek nüfus kaydına TESCİLİNE karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.
 
#ilangovtr
 
Basın No: ILN01871564