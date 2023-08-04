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Resmi İlanlar T.C. İSTANBUL 34. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. İSTANBUL 34. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2023-08-04 00:00:00 -

T.C. İSTANBUL 34. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/155 Esas
Konu: İlan Metni

19/07/2023
 
İ L A N

Mahkememiz 2023/155 esas 2023/207 sayılı kararı ile; davanın KABULÜ ile; Malatya ili, Hekimhan ilçesi, Bağyolu Mahallesi, Cilt No:1, Hane No:69, BSN:19 nüfusa kayıtlı 22739363386 T.C. Kimlik numaralı, Ünal ve Rabiye Şenay oğlu 29/03/1995 doğumlu, nüfus kayıtlarında "ABDULLAH ÜNVER"in Abdullah olan isminin yanına "Barbaros'' ismi de eklenmek suretiyle isminin "ABDULLAH BARBAROS" olarak nüfus kaydına TASHİHEN TESCİLİNE karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.
 
#ilangovtr
 
Basın No: ILN01871587