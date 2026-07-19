T.C. İSTANBUL 34. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO: 2024/378

KARAR NO: 2025/592

İLAN

Hakaret, Tehdit, Kasten Yaralama suçundan 27.10.2025 tarihli ilamı ile ,TCK.nun37/1 maddesi gereğince Kasten Yaralama suçundan verilen 8 Ay 22 gün hapis Mahkümiyet HAGB kararı kararı Muhittin ve Sayba oğlu 2001 Solhan doğumlu, sanık Hasan TUĞ'un tüm aramalara rağmen bulunamamış, karar adı geçenlere tebliğ edilememiştir.

Sanığın tüm aramalara rağmen ulaşılamadığından kararın ilanen tebliği yoluna gidilmesi gerekmekle;

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin BİR GAZETEDE VE İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3-Tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık süre içerisinde mahkememize verilecek dilekçe ya da tutanağa geçirilmek kaydıyla Zabıt Katibine beyanda bulunulmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yoluna başvurulabileceğine, istinaf kanun yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceğine karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 17.07.2026

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Basın No: ILN02513093